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TFF 2. Lig UTAŞ Uşakspor:2 - Sancaktepe Belediyespor:1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde Sancaktepe Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi 2-1 kazandı.


Stat: 1 Eylül


Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Serdar İla, Vedat Hoşnam


UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Caner Solmaz, Hikmet Balioğlu, Nuri Melih Mursal, Semih Beyaz, Kerem Çağatay, Nurettin Çağlar, Oğuzhan Kayar (Oğuzhan Yıldırım dk:78), Murat Gürbüzerol (Ekrem Sütçü dk:41), Tayfun Pektürk (Doğan Seçkin Şavkın dk:74), Tayfur Emre Yılmaz


Yedekler: Ogün Karakaya, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Emrah Uzun, Ekrem Sütçü, Oğuzhan Yıldırım, Doğan Seçkin Şavkın


Teknik Direktör: Aydoğan Tunay


Sancaktepe Belediyespor: Emre Satılmış, Rahmi Muhammet Akyazı, Onur Alkan (Oğuzhan Kaylesiz dk:61), Alaattin Hamza Ok, Timur Kosovalı, Recep Burak Yılmaz, Mert Örnek, Muharrem Cinan, Erbay Eker, Cumhur Yılmaztürk (İrfan Akgün dk:46), İsmail Düzgün (Oğuzhan Acar dk:46)


Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Abdullah Çoban, İrfan Akgün, Bilal Yıldırım, Oğuzhan Acar, Oğuzhan Kaylesiz, Can Demir Aktav


Teknik Direktör: Mustafa Uğur


Goller: Tayfur Emre Yılmaz dk:1, Tayfun Pektürk dk: 23 (UTAŞ Uşakspor) Timur Kosovalı dk: 71 (Sancaktepe Belediyespor)


Sarı kartlar: Kerem Çağatay, Ekrem Sütçü (UTAŞ Uşakspor) Erbay Eker, Oğuzhan Acar, Muharrem Cinan, Recep Burak Yılmaz (Sancaktepe Belediyespor)


Kırmızı kart: Erbay Eker (Sancaktepe Belediyespor)

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