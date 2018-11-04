TFF 2. Lig, UTAŞ Uşakspor:3 - Gaziantepspor:0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde Gaziantepspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi 3-0 kazandı.
Stat: 1 Eylül
Hakemler: Sabit Selvi, Birtan Yavuz, Mehmet Akıncık
UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Caner Solmaz, Hikmet Balioğlu (Şemsettin Ender Kılıç dk:85 ?), Nuri Melih Mursal, Semih Beyaz, Muhammed Rıdvan Özdemir, Özgen Erdem, Murat Gürbüzerol (Doğan Seçkin Şavkın dk:86 ?), Oğuzhan Kayar (Ekrem Sütçü dk:81 ?), Tayfun Pektürk, Tayfur Emre Yılmaz
Yedekler: Ogün Karakaya, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Kerem Çağatay, Ekrem Sütçü, Doğan Seçkin Şavkın, Melih İnan
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Mustafa Sülüker (Mustafa Bayram Çakır dk: 60), Erdal Ahmet Özdemir, Serhan Yılmaz, Müslüm Talşik, Mustafa Emirhan Özyaşar, Hasan Genç, Deniz Solmaz, Muhammed Ersin Oğuz (İlker Günaslan dk: 28), Gökhan Çamur, Yusuf Erdem (Ahmet Olğun dk:46)
Yedekler: Selçuk Özcan, İlker Günaslan, Batuhan Necioğlu, Ahmet Olğun, Sirac Susancak, Yakup Zengin, Mustafa Bayram Çakır
Teknik Direktör: Faik Demir
Goller: Özgen Erden dk:39, Murat Gürbüzerol dk: 59 Oğuzhan Kayar dk: 81 (P) (UTAŞ Uşakspor)
Sarı kartlar: Hikmet Balioğlu, Tayfun Pektürk (UTAŞ
Uşakspor) Müslüm Talşik, Erdal Özdemir (Gaziantepspor)