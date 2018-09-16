TFF 2. Lig: UTAŞ Uşakspor:3 - Manisaspor:0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde Manisaspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi takım 3-0 kazandı.
Stat: 1 Eylül
Hakemler: R.Alkım Aksoy, Turgut Evran, Mehmet Vargün
UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Caner Solmaz, Hikmet Balioğlu, Nuri Melih Mursal, Semih Beyaz (Şemsettin Ender Kılıç dk: 81), Nurettin Çağlar, Muhammed Rıdvan Özdemir, Oğuzhan Kayar, Ekrem Sütçü (Murat Gürbüzerol dk:60), Tayfun Pektürk (Kerem Çağatay dk:72), Tayfur Emre Yılmaz
Yedekler: Yağızcan Akyürek, Şemsettin Ender Kılıç, Kerem Çağatay, Doğan Seçkin Şavkın, Oğuzhan Yıldırım, Emrah Uzun, Murat Gürbüzerol
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
Manisaspor: Zafer Görgen, Berk Cambaz, İlkay Gül, Ömer Buğdaycı, Timur Karagülmez, Akın Açık, Okan Uğurlu (Ömer Atiş dk:46), Furkan Parsak, Atilla Erel (Kemal Temel dk:88 ?), Ulaş Doğuş Kaya (Anıl Bozkurt dk:74), Bayram Büstaç
Yedekler: Anıl Bozkurt, Ömer Atiş, Halit Can Yerlikaya, Kemal Temel, Samed Can Kaçar, Cemal Ayberk Dilbil
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Goller: Tayfun Pektürk dk:35, Tayfur Emre Yılmaz dk:85, Nurettin Çağlar dk:90 (UTAŞ Uşakspor)
Sarı kartlar: Nurettin Çağlar (UTAŞ Uşakspor)