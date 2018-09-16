İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: UTAŞ Uşakspor:3 - Manisaspor:0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde Manisaspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi takım 3-0 kazandı.


Stat: 1 Eylül


Hakemler: R.Alkım Aksoy, Turgut Evran, Mehmet Vargün


UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Caner Solmaz, Hikmet Balioğlu, Nuri Melih Mursal, Semih Beyaz (Şemsettin Ender Kılıç dk: 81), Nurettin Çağlar, Muhammed Rıdvan Özdemir, Oğuzhan Kayar, Ekrem Sütçü (Murat Gürbüzerol dk:60), Tayfun Pektürk (Kerem Çağatay dk:72), Tayfur Emre Yılmaz


Yedekler: Yağızcan Akyürek, Şemsettin Ender Kılıç, Kerem Çağatay, Doğan Seçkin Şavkın, Oğuzhan Yıldırım, Emrah Uzun, Murat Gürbüzerol


Teknik Direktör: Aydoğan Tunay


Manisaspor: Zafer Görgen, Berk Cambaz, İlkay Gül, Ömer Buğdaycı, Timur Karagülmez, Akın Açık, Okan Uğurlu (Ömer Atiş dk:46), Furkan Parsak, Atilla Erel (Kemal Temel dk:88 ?), Ulaş Doğuş Kaya (Anıl Bozkurt dk:74), Bayram Büstaç


Yedekler: Anıl Bozkurt, Ömer Atiş, Halit Can Yerlikaya, Kemal Temel, Samed Can Kaçar, Cemal Ayberk Dilbil


Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu


Goller: Tayfun Pektürk dk:35, Tayfur Emre Yılmaz dk:85, Nurettin Çağlar dk:90 (UTAŞ Uşakspor)


Sarı kartlar: Nurettin Çağlar (UTAŞ Uşakspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.