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16 Eylül 2017 19:21

TFF 3. Lig 3. Grup

TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup

16 Eylül 2017 19:21

Lig 3. Grup 3. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Payasspor’u 3-1 mağlup etti. 3’te 3 yapan UTAŞ Uşakspor grubunda liderliğini sürdürdü.


Stat: Bir Eylül


Hakemler: Barkın Kara x, Turhan Akbaş xx, Ali Kılıç xx


UTAŞ Uşakspor: Ersin xx, Ahmet xxx, , Doğan x (İsmail dk:55 xx), Nurettin xxx, Halil İbrahim xxx, Selçuk xxx (Kerem dk:72 xx), Şahin xxx (Özgen dk:86 ?), Ekrem xxx, Ender xx, Levent xx, Fatih xxx


Yedekler: Yağızcan, Emrah, Kerem, Murat, İsmail, Özgen, İbrahim


Teknik Direktör: Hakan Şapçı


Payasspor: Ahmet x, Cuma x, Arif x, Göktuğ x (Murat dk:56 xx), Koray x, Gökhan x, Gökhan Ö. x (Gökhan Ç. Dk: 63 x), Aykut x, Tevfik xx, Ömer x, Necmi xx (Baran dk:77 x)


Yedekler: Gökhan Ç. Baran, Abdulsamet, Oğuzhan, Murat, İhsan, Ahmet


Teknik Direktör: Ahmet Aygün


Goller: Nurettin (dk:30), Selçuk (dk:50) Şahin (dk:84) (UTAŞ Uşakspor) Murat (dk:88) (Payasspor)


Sarı kartlar: Ahmet, Kerem (UTAŞ Uşakspor) Aykut, Arif, (Payasspor)




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