TFF 3. Lig 3. Grup

Lig 3. Grup 3. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Payasspor’u 3-1 mağlup etti. 3’te 3 yapan UTAŞ Uşakspor grubunda liderliğini sürdürdü.
Stat: Bir Eylül
Hakemler: Barkın Kara x, Turhan Akbaş xx, Ali Kılıç xx
UTAŞ Uşakspor: Ersin xx, Ahmet xxx, , Doğan x (İsmail dk:55 xx), Nurettin xxx, Halil İbrahim xxx, Selçuk xxx (Kerem dk:72 xx), Şahin xxx (Özgen dk:86 ?), Ekrem xxx, Ender xx, Levent xx, Fatih xxx
Yedekler: Yağızcan, Emrah, Kerem, Murat, İsmail, Özgen, İbrahim
Teknik Direktör: Hakan Şapçı
Payasspor: Ahmet x, Cuma x, Arif x, Göktuğ x (Murat dk:56 xx), Koray x, Gökhan x, Gökhan Ö. x (Gökhan Ç. Dk: 63 x), Aykut x, Tevfik xx, Ömer x, Necmi xx (Baran dk:77 x)
Yedekler: Gökhan Ç. Baran, Abdulsamet, Oğuzhan, Murat, İhsan, Ahmet
Teknik Direktör: Ahmet Aygün
Goller: Nurettin (dk:30), Selçuk (dk:50) Şahin (dk:84) (UTAŞ Uşakspor) Murat (dk:88) (Payasspor)
Sarı kartlar: Ahmet, Kerem (UTAŞ Uşakspor) Aykut, Arif, (Payasspor)