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26 Şubat 2018 19:51

Toplumsal gelişmeleri fırsat bilen dolandırıcılara dikkat

Uşak Belediyesi, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın, belediye başkan yardımcılarının ve daire müdürlerinin adını kullanarak para isteyenlere karşı vatandaşları uyardı.

Toplumsal gelişmeleri fırsat bilen dolandırıcılara dikkat

26 Şubat 2018 19:51

Duygu istismarına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.


Toplumsal gelişmeleri fırsat bilen ve çeşitli gündem konularını kullanarak Uşak Belediyesi ve idari kadrosu adına telefonla para isteyen dolandırıcılara karşı uyarı yapıldı. Uşak Belediyesi tarafından yayınlanan yazılı açıklama ile kurum içerisinde hiç kimsenin para talebiyle telefon açmayacağı, yardım veya başka bir hususta vatandaştan böyle bir talepte bulunulmayacağı bildirildi.


Özellikle iş adamlarını hedef alan kirli oyuna karşı halkı dikkatli olmaya çağıran Uşak Belediyesi, “Vatandaşlarımızın emekleri bizlerin hassasiyetidir. Hiçbir suretle ne belediyemiz ne de savcı, hakim, asker ve polis gibi kamu kuruluşu vatandaşlarımızı arayarak talepte bulunmaz.” açıklamasını paylaştı.


Böyle bir durumla karşılaşılması halinde Emniyet Müdürlüğüne ve Alo 153 hattından Uşak Belediyesine bilgi verilmesi istendi.




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