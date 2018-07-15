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15 Temmuz 2018 13:46

Traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak’ta motosikletin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılmadı.

Traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

15 Temmuz 2018 13:46


Edinilen bilgiye göre; Yıldıray Kanat, 64 ND 912 plakalı motosikletiyle Belkaya Sorkun tarafından Uşak istikametine doğru seyir halindeyken Araplar mahallesi civarında yan yoldan çıkan 64 EF 592 plakalı Hüsnü Kaymak yönetimindeki traktöre çarptı. Traktörün römork kısmına çarpan Kanat ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Kanat Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı . Kanat yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaylı ilgili olarak soruşturma başlatıldı.




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