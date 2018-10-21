Uşak Barosu'nun yeni başkanı Kazım Kargı oldu

Uşak Barosu'nun olağan genel kurulunun ardından yapılan bugünkü başkan ve yeni yönetim kurulu seçimlerinde Kazım Kargı Baro Başkanı seçildi.

Uşak Atatürk Kültür Merkezinde yapılan genel kurulda oy verme işlemi sabah erken saatlerde başladı ve akşamüzeri saat 17:00 de sona erdi. Mevcut başkan Gürcan Sağcan, eski dönemlerde başkanlık yapan Kazım Kargı ve ilk defa aday olan Serap Bitgin'in aday olduğu seçimlerde sandıktan 112 oyla Kazım Kargı ilk sırada çıktı. 109 oyla Serap Ergün Bitgin ikinci, 96 oyla Gürcan Sağcan ise üçüncü sırada yer aldı.

Yeni dönemde Av. Kazım Kargı'nın başkanlığını yapacağı baronun yönetimde görev alacak isimlerde şu şekilde; İsmail Emre Ayhan, Nurettin Urhan, Ümit Akkuş, Onur Ozan Gün, Kazım Kuşçu, Emin Coşkun, Güven Özkan, Ömer Karaman, Ayse Sözver Keskinkılıç, Mehmet Nuri Sezgin