Uşak Belediyesi atıklarını kaynağında ayrıştıracak

Sıfır Atık Projesi sayesinde 2018-2023 yılları arasında Türkiye genelinde yapılacak çalışmalarla kaynağında ayrılan geri dönüşüm materyallerinin daha büyük oranlarda ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Proje hakkında konuşan Çevre Mühendisi A.Gazi Yoğunlu; “ Bu çalışmalara yardımcı olmaya gayret göstermekteyiz. Uşak Belediyesi ile yapmış olduğumuz çalışma ile Uşak Belediyesi ana bina, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü , Ulaştırma, Temizlik İşleri, İtfaiye, Atatürk Kültür Merkezi Birimlerine kaynağında sınıflarına göre ayrı biriktirme ekipmanlarımızı yerleştirdik. Toplamda 25 Takım ( 4’lü ) Geri Dönüşüm Kutularını dağıtarak Kurumlarda başlatılan Sıfır Atık Projesine Uşak Belediyemiz olarak bizde destek vermiş olduk.

Uşak’ta da başlatılan bu çalışma dileriz tez zamanda bütün kurumlara yayılarak, evlerde, alışveriş merkezlerinde, Eğitim kurumlarında ve diğer bütün işletmelerde gelişim göstererek hedeflenen zemine oturmuş olur.” İfadelerini kullandı.

Sıfır atık hakkında bilgiler veren Yoğunlu sıfır atığın israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Yoğunlu sıfır atık kavramının hedefini şu ifadelerle anlattı; “İsrafın önlenmesi kaynaklarımızın nasıl daha verimli kullanılmasını sağlamak atık oluşma sebeplerini gözden geçirerek daha az atık oluşmasına nasıl yol açılabilir bu durumun daha az indirgenmesini sağlamak ve kaynağından ayrı toplanması ve geri kazanılması konusunda her bireyin neler yapabilir felsefesini geliştirmek”