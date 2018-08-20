Uşak Belediyesi Başkanı Nurullah Cahan’ın bayram mesajı

Bayramın, ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Nurullah Cahan, “Kurban, bu dünyada misafir olduğumuzun tekrar tekrar hatırlanmasıdır. Şehrimizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin birlik ve beraberliği daim olsun.” dedi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Kurban Bayramı öncesi bayram mesajı paylaştı. Kurban Bayramı’nın, ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Nurullah Cahan, “Kurban, dayanışmadır, yoksulların sevindirilmesidir. Kurban, bu dünyada misafir olduğumuzun tekrar tekrar hatırlanmasıdır. Şehrimizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin birlik ve beraberliği daim olsun.” dedi.

Uşak Belediyesi olarak Uşak’ta bayram hazırlıklarını tamamladıklarının altını çizen Cahan, “Kurban satış yerlerinden, mezarlıklarımıza, kurban kesim noktalarından halk otobüslerine kadar bütün konularda halkımızın mutlu bir bayram geçirmesi için denetimlerimizi yaparak, vatandaşlarımızın hizmetlerimizden en üst seviyede yararlanmasını umuyoruz.” diye konuştu.

Uşak’ın Türkiye’de göze çarpan bir yıldız gibi büyümekte, modernleşmekte ve markalaşmakta olduğuna dikkat çeken Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Altyapı, üstyapı, mahalle konakları, köprülü kavşaklar, kentsel dönüşüm gibi daha sayamayacağımız bir sürü dev eseri şehre kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Sosyal, kültürel ve spor alanlarında yatırımlarımıza devam etmekteyiz. Bu alanlardan aldığımız her ödül, bizleri siz değerli hemşerilerimiz adına onurlandırmaktadır. Himayelerimizde açılan sanatsal ve spor alanlarındaki kursiyerlerimizin başarıları bizleri memnun etmektedir. Şehrimizden daha nice başarılı insan çıkacağına olan inancımız tamdır” açıklamasında bulundu.

“Her bayram bizi birbirimize bağlayan, birlik ve beraberliğimizi sağlayan bir vesiledir.” diyen Nurullah Cahan şöyle devam etti: “Son zamanlarda ülkemize yapılan ekonomik saldırılar bizleri derinden üzdü. Bu bağlamda ülkemiz ve milletimiz adına farklı kampanyalar yapmaktayız. Son olarak ‘ABD’ye reklam verme’ adı altında başlattığımız tepki hareketi çığ gibi büyüyerek ülke çapında toplumsal bir etki alanı sağladı. Aslında güçlü bir ülke ve millet olduğumuzun da bir göstergesi oldu. Unutmayınız ki Türkiye, çok geniş bir coğrafyanın yegâne umududur. Bu vizyonla hareket ederek, öncü Türkiye’yi, yani yeni Türkiye’yi birlikte büyüteceğiz.”

“Mübarek kurban bayramının, işte bu anlayışın, işte bu atmosferin pekişmesine, güçlenmesine, safların sıklaşmasına, gönüllerin bütünleşmesine vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum” diye konuşan Uşak Belediye Başkanı sözlerini şöyle tamamladı: “Bir kez daha kurbanlarınızın makbul olmasını temenni ederken, Hac farizasını yerine getiren tüm vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizin de haclarının kabulünü Rabbimden niyaz ediyorum. Bu duygularla, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla bir kez daha kutluyor, bu güzel ve anlamlı günlerin heyecanını ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamınızı temenni ediyorum.”