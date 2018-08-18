Uşak Belediyesi Kurban Bayramına hazır

Kurban bayramı için bir dizi özel önlemler alan ve çalışmalarını tamamlayan Uşak Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için tüm birimleriyle 7/24 vatandaşın yanında olacaklarının müjdesini verdi.

Uşak’a kazandırılan, 20 bin metrekare alana sahip, Sivaslı yolu üzeri galericiler sitesi karşısında faaliyete giren yeni modern hayvan pazar yerinde kuralar çekildi ve hak sahipleri temiz hijyenik pazar yerinde yerlerini almaya başladı. Kurban hizmetleri komisyonunca belirlenen Karaağaç Mahallesindeki hayvan Pazar yerinde (Eski Gediz Uluyolu) ve Sivaslı yolu üzerindeki yeni hayvan Pazar yerinde bir aydır yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda iki satış yerini de vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi. Sosyal alanları da içerisinde barındıran hayvan Pazar yerleri alıcının ve satıcının tüm isteklerine cevap verebilecek şekilde dizayn edildi. Ayrıca yapılan duyuruda; belirlenen kesim noktaları dışında yapılan kesimlere ve belirlenen satış noktaları dışında kurbanlık satışı yapanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Vatandaşların arefe gün yapacakları mezarlık ziyaretleri Ulaşım Hizmetleri tarafından ücretsiz olarak sağlanacak. Afere günü öğlen namazına müteakip başlayacak olan seferler Uşak Belediyesi önünden kalkacak olan otobüslerle şehrin tüm mezarlıklarına vatandaşları ücretsiz götürüp getirecek. Bu sayede oluşacak olan trafik yoğunluğunun da önüne geçilmiş olacak. Vatandaşların yeni kurbansatış noktasına rahat ulaşabilmeleri için Çanlı istikametine giden şehir içi otobüsler yeni hayvan Pazar yerine de uğrayacak. Kurban satış noktalarında hizmet verecek olan nakliyeciler içintaşıma bedeli,her bir kurbanlık başına 20 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Temizlik İşleri Personeli, arefe günü şehrin farklı noktalarına kurulacak olan semt Pazarlarının, kurban satış noktalarının ve oluşturulan 24 kesim noktasının sürekli temiz ve hijyenik kalması için çalışmalarına aralıksız devam edecek.

Mezarlık İşleri Müdürlüğü arefe günü yaşanacak olan kabir ziyareti yoğunluğu için önlemlerini aldı. Hasta, yaşlı, ve engellilerin mezarlık içindeki ulaşımları, müdürlük bünyesinde bulunan akülü araçlar vasıtasıyla sağlanacak olup vatandaşların dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri için müdürlük personeli mezarlıklarda hazır bulunacaktır.

Her kurban bayramı görmeye alışık olduğumuz kaçankurbanlık manzaralarına karşı Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından özel bir yakalama ekibi kuruldu. Ayrıca ekiplerin bilgisi haricinde bulunup belediyeye teslim edilen kurbanlıklar, kurban sahibi gelene kadar Veteriner İşleri Müdürlüğünce muhafaza edilecek.

Vatandaşlar tüm bu hizmetler hakkında bilgi almak ve hizmetlerden yararlanmak için Uşak Belediyesi Alo 153 iletişim hattını arayabilirler.