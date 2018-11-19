Uşak Belediyesi Mevlid Kandili münasebetiyle Uşaklılara lokma ikram etti

Tiritoğlu Parkı'nda halka lokma dağıtan Uşak Belediyesi'nin etkinliği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünya'ya teşrif ettiği, insanlığın dirilişine ve karanlığın aydınlığa çıkışına vesile olan günü kutlayan Uşak Belediyesi Tiritoğlu Parkı'nda lokma döktürdü. Lokma dağıtımına katılan Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan günün anlam ve önemini vurgularken tüm hemşehrilerin Mevlid Kandili'ni kutladı.

Vatandaşa lokma dağıtan Başkan Cahan ayrıca “Sevgili Peygamber Efendimizin anısına Uşaklı hemşehrilerimize lokma ikram etmek istedik. Gün birlik, beraberlik günü. Hemşehrilerimizle bu anı hem anımsama hem anımsatma hem de onlarla birlikte olma adına bu etkinliği düzenliyoruz. Halkımıza 24 saat hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Ama milli ve manevi günlerimizde onlarla birlikte olmayı, onlarla lokmayı paylaşmayı hassaten önemsiyoruz. Onun için tüm hemşehrilerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum, Rabbim inşallah bizleri Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. İnşallah devletimizin milletimizin birliğini daim eylesin. Al bayrağımız kıyamete kadar gökyüzünde dalgalansın, el ele gönül gönüle güzel hizmetlerde Rabbim bizleri buluştursun diyor, saygılar sunuyorum” diyerek bu günün hayırlara vesile olmasını temenni etti.