Uşak Belediyesi öğrencilere meyve ikram etti

Uşak Belediyesi tarafından başlatılan okullarda meyve dağıtım projesi Barış Güneşhan İlkokulu'nda devam ettirildi. Meyveleriyse bizzat Belediye Başkanı Nurullah Cahan ikram etti.

Kentte sağlıklı yaşamı öne çıkartan pek çok projeye imza atan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, gençleri sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek adına zaman zaman gerçekleştirdiği meyve dağıtım etkinlikleri kapsamında Barış Güneşhan İlkokulu'nu ziyaret etti.

Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ı karşısında görmekten dolayı heyecan ve mutluluk duyan minikler, başkan amcalarından meyve ikramı ve sağlıklı yaşam tavsiyeleri aldı. Miniklerle sohbet eden ve isteklerini dinleyen Cahan gelecek hedeflerini sormayı da ihmal etmedi.

Uşak Belediyesi olarak yarınlara güvenli bir miras bırakmayı ve genç nesillerin sağlıklı bir biçimde geleceğe ulaşmasını hedeflediklerini belirten Başkan Cahan, “Çocuklarımızın günümüzdeki en büyük problemi beslenme bozuklukları. Beslenme alışkanlıklarının bizim istediğimiz düzeyde olması için meyve ikramıyla diğer okullarda geçtiğimiz dönemlerde bir çalışma başlatmıştık. Bugün de burada meyve dağıtımı yapıyoruz. Çocuklarımızı özellikle asitli, şekerli ve bunun benzeri gıdalardan uzak tutmak, doğal beslenmeyi öncelikleri haline getirmek için bilgilendiriyoruz. Ben misafirperverliklerinden dolayı okul müdürümüz Mehmet Hocama çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Tarihi bir okulda bulunduklarını belirterek konuşmasını sürdüren Cahan, eğitim sisteminin her geçen gün geliştiğini, gençlerin emin ellerde olduğunu kaydetti. Sınıflardaki maksimum öğrenci sayısının 15 olduğunu dile getiren Cahan, özel okul konseptinde bir eğitim verildiğini kaydederek, öğretmenlere kolaylık diledi.

Barış Güneşhan İlkokul Müdürü Mehmet Karaçallık ise, Uşak'taki dört yıllık gelişime vurgu yaparak şöyle konuştu: “Sayın Belediye Başkanımıza teşriflerinden, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Uşak, 4 yıllık başarılı bir süreç geçirdi. Başkanımızla birlikte nice başarılı süreçler diliyorum. Teveccüh gösterdiler, okulumuza geldiler, örnek bir projeyi okulumuzda sergilediler. Çocuklar şehrimizi yöneten seçilmiş kişiyi tanıdılar. Bunlar rol model olma anlamında, çocuklarımızın gelecek hedefleri için güzel şeyler.”

Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ı karşılarında görmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren 3. sınıf öğrencisi Necati Emre Altıntaş, teşekkürlerini iletirken, öğrencilerden Ceylin Altındağ da “Bugün bizi Belediye Başkanımız ziyaret etti Belediye Başkanımızı burada görmekten çok mutluyuz. Geldiği için ona teşekkür ederiz.” dedi.

Minik Hümeyra ise, “Şehrimizi daha da geliştirsin, daha da güzelleştirsin. Bugün buraya geldiği için çok teşekkür ederiz.” diyerek tebessüm uyandıran temennisini dile getirdi.