Uşak Belediyesi'nde iki isim görevinden ayrıldı

Uşak Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Hüseyin Ufuk Uğur ile Belediye iştiraki UTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Çümen görevlerinden ayrıldı. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile makamında bir araya gelen Uğur ve Çümen, Uşak'ın gelişimi için büyük hizmetler sunan Başkan Cahan ile daima omuz omuza olacaklarını dile getirdi.

Hüseyin Ufuk Uğur'a ve Ali Rıza Çümen'e bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen Belediye Başkanı Nurullah Cahan, şimdiye kadar ki üstün gayretlerinden dolayı iki isme teşekkür plaketi takdim etti.

Belediyedeki görevlerinden ayrılan Uğur ve Çümen; Uşak'a hizmetin büyük bir gurur olduğunu ve güçlü bir ekibin içerisinde yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını paylaşarak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'a teşekkürlerini iletti.