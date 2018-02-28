Uşak Belediyesinde toplu sözleşmeye imzalar atıldı

Türkiye Belediyeleri ortalamasının üzerinde ücretlerin verildiği sözleşmenin imza töreni için Genel Başkan Mahmut Arslan da Uşak’a geldi. Arslan, Cahan’ı 2019 seçimlerinde yeniden başkan görmek istediklerine vurgu yaptı.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan Uşak Belediyesindeki kadrolu işçilerin özlük ve sosyal haklarını içeren toplu sözleşmenin imzalanacağı tören nedeniyle Uşak’a geldi. İmza programı öncesi Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ı makamında ziyaret eden Genel Başkan Arslan, Uşak’ın kimyasının değiştiğini ve modern bir şehir haline geldiğini belirtti.

Şehrin her yönüyle geliştiğini vurgulayan Arslan, “Kentte 2014’ten bu yana yaşanan gelişmeler çok önemli ve çok hızlı. Değerli Belediye Başkanımız Nurullah Cahan şehre yeni bir kimlik kazandırdı.” dedi.

Şehrin alt yapısının ciddi şekilde sağlamlaştırıldığını, tarihi ve coğrafi değerlerinin canlandırıldığını ifade eden Arslan, Uşak’a gece saatlerinde geldiğini paylaşarak, “İnanılmaz bir güzellikle karşılaştık. Bölgemizin çiçeği olan ve koruma altındaki İtecik Lalesi aydınlatmalarla bütünleştirilmiş. O görsel hakikaten başka bir Uşak meydana çıkartmış. Konakladığımız termal tesis de aynı şekilde orman içerisinde ve oldukça güzel. Yapılan çok yönlü çalışmalar için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Uşak artık geçiş güzergahı olmaktan çıkmış ve çok güzel bir şehirleşmeyle kendisini geliştirmiş. Çalışanlarımızla beraber bu başarı öyküsünü gerçekleştirdiler. Bundan dolayı biz de gururluyuz. Bütün bu güzellikler nedeniyle belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuşarak Uşak’ın yeni bir döneme adım attığını ifade etti.

Yaşanılabilir bir şehrin inşa edildiğini kaydeden Arslan, şehirciliğin en iyi şekilde çalışmalara yansıtıldığını yapısal yatırımlarla, sportif ataklarla, sosyal ve kültürel olanaklarla bunun görüldüğünü söyledi.

Toplu sözleşme sürecindeyse bütün anlaşmanın sorunsuzca masada hallolduğunu ve ücretlerin Türkiye’deki belediye ortalamalarının üzerinde olduğunu kaydeden Genel Başkan Arslan, “Kavga etmeden, çatışma olmadan, grev kararı almadan, masada oturup müzakere ile uzlaşılması tabi ki Türkiye açısından da çok önemli. Bunca sorunumuz varken işçi işveren arasındaki ilişkileri de kavgasız bir şekilde çözmek önemliydi.” ifadelerini paylaştı. Başkan Cahan’ın taşeron işçilerin sendikalaşmasının önünde engel değil destekçi olduğunu dile getiren Arslan sendikaya kaydolan yaklaşık bin personelle Uşak’a hizmet yolunda çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Uşak’ın heyecan uyandıran gelişiminin süreceğine ve 2019 seçimlerinde Başkan Cahan’ı yeniden aday görmek istediklerine vurgu yaptı.

Ziyaretleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan Genel Başkan Arslan’ı Uşak’ta ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını paylaşarak, “Uşak Belediyesinde çalışan işçi kardeşlerimizle güzel bir toplu sözleşme gerçekleştirdik. Uşak halkına onlarla birlikte hizmet ediyoruz ve onların ücretlerini imkanlarımız dahilinde en iyi noktaya getirdik. Amacımız halkımıza en iyi şekilde hizmeti ve kendi bünyemizdeki personelimizin de mutluluğunu sağlamak.” dedi. Sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Cahan, Genel Başkan Arslan’a el dokuması Uşak halısı armağan etti.

Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi’ne geçilerek çeşitli gösterilerin ardından Uşak Belediyesi işçilerinin de katılımıyla toplu sözleşmeye imzalar atıldı ve plaket takdimi yapıldı. İmza törenine belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de katıldı.