Uşak Belediyesi’nden bayrama özel ziyaretler

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Ramazan Bayramı’nın coşkusunu paylaşmak adına bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Cahan, huzurevindeki yaşlılarla bayramlaştı, engelli bireylerle bir araya geldi ve Çocuk Evleri’ni ziyaret ederek gençlere bayram hediyesi verdi.

İlk olarak Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret eden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, eşi Halime Cahan ile birlikte yaşlıların bayramlarını kutladı, tek tek ellerini sıkarak karanfil dağıttı. Yaşlılara hediye takdim eden Belediye Başkanı Nurullah Cahan huzurevi sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi ve onlarla birlikte çay içti.

Daha sonra Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon Merkezi’ne giderek engelli bireylerin bayramını tebrik etti. Çocuk Evleri Sitesi ziyaretiyle programını sürdüren Cahan, farklı yaş grubundaki çocuklara hediye vererek bayramlarını kutladı. Eğitimleri, sosyal yaşantıları gibi konularda çocuklardan bilgiler alan Uşak Belediye Başkanı, çocukların bir istekleri olup olmadığını sordu. Çeşitli etkinliklerle daha önce de gençlerin özel vakitler geçirmesini sağlayan Cahan, her anlamda destekte bulunmaya devam edeceklerini, bir istekleri olması halinde bunun uygulanacağını kaydetti.

Bayramın paylaşmak demek olduğunu ifade eden Cahan, “Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle bir kez daha gördük ki gönül köprüleri ne kadar sağlamsa bu topraklar o kadar güzel. Bizler kurumlarımızın kapılarını çaldık, yaşlılarımızın ellerini öptük, gençlerimize hediyeler verdik ve engelli bireylerimizin de daima olduğu gibi bu özel günde de yanlarında olduk. İşte bu birlikteliğin daimi olmasını diliyoruz. Bizler aynı bahçedeki farklı çiçekler gibiyiz. Tüm değerlerimizle Uşak’ı bambaşka bir kent olarak görüyoruz. Yaptığımız çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onlar bizlerin en büyük kıymetleridir.” dedi.