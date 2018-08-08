Uşak Belediyesinden Kapadokya turu

Katılımın oldukça yoğun olduğu gezi ile Kapadokya’daki özel bölgeler Uşaklı ziyaretçilerine tanıtıldı.

Şehit ailelerini ilk kez Doğu ve Güneydoğuya göndererek gönül köprüsü kurmayı amaçlayan Uşak Belediyesi gezilerine ara vermeden devam ediyor. Çanakkale, İstanbul gibi ülkemizin tarihi ve manevi iklimlerine yapılan gezilerin yanında ülkemizin en fazla turist alan, doğa harikası Kapadokya’yı da ekledi. Geziden oldukça memnun ayrılan berberler hafta sonu yeni yerler görerek stres atma fırsatı buldu.

Geziye katılanları uğurlamaya gelen Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, “Sayın Başkanımız Nurullah Cahan göreve geldiğinden bugüne bütün STK’ların ve esnaf örgütlerinin isteklerini yerine getirmeye çalışarak, onların yanında olmuştur. Bizlerde onun selamını getirerek, geziye katılanları uğurlamaya geldik. Yeni yerler insanın ufkunu açar, kültürel etkileşimde, kazanımlar sağlanmasında etkilidir. Bu yüzden bu tür gezileri Başkanımız her zaman destekliyor.” ifadelerini kullandı.

Kapadokya’yı daha önce ziyaret etmediğini belirten Uşak Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayçiçek ise, “Belediyemizin daha önce yapmış olduğu gezilere de katıldık, ancak Kapadokya’ya ilk defa gidiyoruz. Tabii önemli olan buradaki birlik ve beraberliğimiz. Bunun için uğraşan belediyemize ve belediyemizin güzide Başkanı Sayın Nurullah Cahan’a çok teşekkür ediyorum. Her zaman esnafın yanında olan bir başkanımız var. Bütün esnaf odalarına yardım ediyor.” dedi.

Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Kocabey de memnuniyetini dile getirerek, “Bu kadar insanın burada toplanabilmesi çok güzel. İnsan değişik yerler gördükçe mutlu oluyor. Bize bu imkânları sunan esnaf odamızın başkanına ve özellikle Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.