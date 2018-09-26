Uşak Belediyesi'nin doğa temizliği devam ediyor

‘Daha temiz bir Uşak' sloganıyla çalışmalarına hız veren Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinin yanı sıra detaylı temizlik işlerine merkeze uzak bölgelerde devam ediyor. Vatandaşların daha temiz mesire alanlarında vakit geçirebilmeleri ve doğaya sahip çıkmak adına başlatılan çalışmanın bugünkü adresi Karaağaç gölü ve civarı oldu.

Sabah saatlerinde Karaağaç mevkiine giden Uşak Belediyesi ekipleri, 60 personelle, yaklaşık 3 ton atığı temizledi. Çalışmalara Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Uludağ ve İsmail Ünal da katıldı.

Temizlik çalışmaları sonrası kısa bir açıklama yapan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, Akse Çamlığı'nın ardından Karaağaç Göleti'nin çevresi için de kendilerine talep ulaştığını kaydetti. Daha önce de bölgede iki kez temizlik çalışması yapıldığını dile getiren Başkan Yardımcısı Ünal, “Buraya 60 tane personel, iki tane traktör, birer adet kepçe ve kamyon olmak üzere ekiplerimizi yönlendirdik. Gün boyunca 1630 çuval çöp, 25 metreküp moloz ve lastik atığı toplandı. Gölet, çam alanları ve piknik bölgeleri temizlendi.” dedi.

Temizlik çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Ünal, vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini ifade ederek çöplerin konteynerlere atılması çağrısında bulundu. “Buralar nefes almak için, temiz hava için” diyen Ünal, “İnsanların geldiği ve piknik yaparak ailesiyle vakit geçirdiği bu alanlara hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, Hacıkadem Çamlığı'nda da aynı şekilde bir çevre temizliği yapılacağını bildirdi.