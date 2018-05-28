Uşak Beşir Derneği iftarda vatandaşlarla buluştu

Mübarek Ramazan ayının birleştirici gücü ve insanların bir birlerine yardım elini uzatmasının örnekleri sergilenirken, bu kapsamda ülke genelinde olduğu gibi Uşak’ta da Beşir Derneği düzenlediği iftar sofrasında yüzlerce vatandaşla iftar yaptı.

İftar öncesi Kur’an tilaveti okunurken hep birlikte dualar edildi. Beşir Derneği Uşak temsilcisi Muhammer Mıdık yaptığı açıklamada tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ederek hayırlara vesile olmasını temenni etti. Mıdık; “Ramazan ayında gönülleri ve kalpleri birleştiren duygularla Türkiye genelinde tüm dernek temsilciliklerimizle birlikte iftarda vatandaşlarla buluşarak ekmeğimizi paylaşmayı planladık. Bu güzel akşamda tüm kardeşlerimizle iftar yapmanın mutluluğunu yaşamak bizlere onur verdi. Ramazan ayı vesilesiyle tüm yapılan bu tüm hayırların Cenab-ı Allah tarafından kabul görmesini diliyorum”. Dedi.