Uşak “Bulgazdağı Yörükleri Şenliği”ne rekor katılım bekleniyor

sü gerçekleştirilecek olan Yörük Şenliği 2 Temmuz Pazar günü Üzeyir Yaylasında yapılacak.

Birçok Yörük Obasının davet edildiği Şenliğe 20 binden fazla katılım bekleniyor. Yerel sanatçıkarın sahne alacağı şenlikte ünlü sanatçı Zara da sevenleri ile buluşacak. Etkinlik alanı dev bir sahnenin yanında dünya kurulduğundan bugüne kadar kurulan Türk Devletlerinin bayrakları ile donatılacak.

Geçen yıl ki şenlikte Yörük Ağası seçilen Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı 13.Yörük Şenliği hakkında şunları söyledi; “Kültürümüzün en önemli değerlerinden biri olan Yörük Kültürünü yaşamak ve geleceğe taşımak adına 2 Temmuz 2017 Pazar günü Üzeyir Yaylasında gerçekleştirecek olduğumuz 13. Bulgazdağı Yörükleri Şenliğimizde bu yıl çok farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Geleneksel spor dallarımızdan okçuluğa dikkat çekmek adına büyük bir okçuluk gösterisi ve yarışması düzenlenecek. Mehter Takımı gelen misafirlerimize gösterilerini sunacaklar, cirit takımlarımız hünerlerini gösterecekler, mahalli ve ulusal sanatçılarımız sahne alacak, Türk Halk Müziği Sanatçısı Zara Hanımda şenliğimizde sevenleri ile buluşacak. Etkinlik alanımızı dünya kurulduğundan bugüne kadar kurulan Türk Devletlerimizin bayrakları ile donatacağız. Bu yıl Şenliğimizde Kızılay Uşak Kan Alma Birimi tarafından kan kampanyası yapılacak. Böylelikle şenliğimizde dayanışmanın en güzel örneklerini vermiş olacağız. Oluşturduğumuz stant alanında kurumlarımız ve STK larımız kendilerini daha iyi tanıtma imkanı bulacaklar. Dolu dolu bir gün yaşayacağımıza inanıyorum. Bulgazdağı Yörükleri Derneğimiz tarafından düzenlenen 13.Yörük Şenliğimize herkesi bekliyoruz” dedi.