Uşak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Anıtkabir'e uğurlandı

Geçtiğimiz haftalarda bir çok STK'yı yurdun farklı bölgelerine gönderen Uşak Belediyesi, ÇYDD'ye sponsor oldu. Dernek üyesi 50 kişi Anıtkabir'e yolcu edildi.

Uşak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Ankara'ya doğru kent meydanından hareket etti. 50 kişilik grup Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Hareket öncesi Uşak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Uşak Şubesi Başkan Yardımcısı Turgay Eldemir yaptığı açıklamada; "Belediyenin bize verdiği bu katkılardan dolayı çok memnunuz. Devamını da diliyoruz. Gelirimiz az olduğu için öğrencilerimizi getirmek götürmek noktasında bu destekler bizler için çok iyi oluyor. Türkiye'deki tüm Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernekleri yarın sabah Anıtkabir'de buluşacak. Biz de Üniversite öğrencilerimizi Anıtkabir'e Atatürk'le buluşturmaya götürüyoruz. Toplamda 2500 kişi olmayı düşünüyoruz. Bu programı genel merkez düzenliyor, biz de katkı da bulunuyoruz. Belediyenin bu desteklerinden dolayı Başkan Nurullah Cahan Beye çok teşekkür ederiz.'' Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ekibi yolcu etmek için alanda bulunan ve açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal ‘'Bu akşam, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni Ankara'ya göndereceğiz. Başkanımız her tura, her etkinliğe açık ve destek veriyor. Biz de bu etkinliklerin olmasından dolayı çok memnunuz. Hem tura katılan vatandaşlarımız için, öğrencilerimiz için, hem de STK'lar için ayrı bir farkındalık oluyor. Bu tür etkinlikler gayet güzel, diğer belediyelerin de bu tür etkinlikler yapmalarını temenni ediyoruz. Ben Anıtkabir'e Ankara'ya gidecek öğrencilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum'' dedi.

Ekip daha sonra 45 kişilik ekiple Anıtkabir ziyareti için Ankara'ya doğru yola çıktı.