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21 Mayıs 2018 19:12

Uşak CHP’de sıralama değişti

Uşak CHP’de milletvekili sıralaması değişti.

Uşak CHP’de sıralama değişti

21 Mayıs 2018 19:12

Dün 3. sırada görünen mevcut vekil Özkan Yalım tekrar birinci sıraya alınırken, İsmet Akın 2 ve Ali Karaoba da 3’üncü sırada yer aldı.


CHP’nin resmi web sitesinde bu akşam saatlerinde yayınlanan 27. Dönem Milletvekili Seçimi aday listesinde dün 3. sıra olarak görünen mevcut vekil Özkan Yalım yeniden 1. sıra adayı olarak YSK verilen listede yer aldı.


Uşak CHP’nin kurmayları parti binasında acil toplantıya geçerken, dün 1. sıra adayı görünen, geçen 7 Haziran seçimlerinde 2. sırada yer alan, 1 Kasım seçimlerinde 3. sıraya alınınca adaylıktan çekilen İsmet Akın’nın tutumu merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı.




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