Uşak Deri Tasarım ve Markalaşma yolunda ilerliyor

Deri’nin Başkenti Uşak’ta marka değerli ürün geliştirme faaliyetlerini arttırmak ve geleceğin tasarım merkezi olma yolundaki ilk adımlar atılıyor.

Uşaklı bir deri firmasının desteği ve Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Beyhan Pamuk, Yrd. Doç. Dr. Şengül Erol ve Öğr. Gör. Şükran Deveci’nin rehberliğinde Moda Tasarımı öğrencilerinin tasarladığı, Atlas ve Tuğra Deri firmaları tarafından üretilen deri konfeksiyon ürünleri yapılan toplantı ile sergilendi.

Ev sahipliğini Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü’nün yapmış olduğu toplantıya Deri firmasından Üretim Müdürü Deri Tek. Murat Taşer ve AR-GE Sorumlusu Deri Müh. Mehmet Can Sayar, Atlas Deri Tekstil sahibi Osman Tuncil ve Tuğra Deri sahibi Hüseyin Uyanık katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Beyhan Pamuk “Uşak’da deri ürünlerinde markalaşma faaliyetlerine yönelik çalışmalara başladık. Yaptığımız bu çalışmada öncelikle Uşak ilinde önemli ekonomik güç olan deri imalatı bünyesinde deri konfeksiyon sanayinin üretim kalite ve kapasitesini geliştirmek, katma değeri yüksek ürün oluşturmak, uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırmak, markalaşmayı ve yeni tasarımların gelişmesini sağlamak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü eğitimleri vererek istihdam alanları oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu amacımızı gerçekleştirebilmek ancak üniversite- sanayi işbirliğinin yanı sıra yerel yönetimlerin destekleri ile olacaktır” diyerek atılan ilk adımda destek veren firma sahiplerine teşekkür etti.

Konuyla ilgili olarak Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç.Dr. Şengül Erol ise “Üniversitemizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması kapsamındaki görevimizle ilgili olarak oldukça heyecanlı ve istekliyiz. Bunu yaparken elbette sektörle işbirliği olmazsa olmazımızdır. Birlikte hareket ederek küresel rekabette önemli bir seçenek olan yüksek katma değerli üretim ve markalaşma yolunda faydalı adımlar atabileceğimize inanıyorum. Bugünkü buluşmanın da bu nedenle önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bizlere desteklerini esirgemeyen siz değerli firma temsilcilerine teşekkür ederim.”dedi.

Toplantının ardından deri konfeksiyon ürünleri sergilendi.