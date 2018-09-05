Uşak Fuarı 6 Eylül’de kapılarını açacak

Büyük ve küçükbaş hayvanların ve son teknoloji tarım araçlarının sergileneceği fuarda sektördeki yenilikler 4 gün boyunca ziyaretçilere tanıtılacak.

Uşak’da 6-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuar, 50 bin çiftçinin bulunduğu kentte sektör temsilcilerine ev sahipliği yaparken genetik alandaki son yenilikler, yem sektöründeki gelişmeler ve en yeni tarım araçlarının tanıtımını da sağlayacak. Geçen yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği tarım fuarında bu yıl ziyaretçi sayısının daha da artmasının beklendiği belirtildi. Fuarda sektörün önde gelen firmaları, birlikler ve kooperatifler stant açacak, ayrıca yurt içi ve yurt dışı alıcılarla buluşma olanağı sağlanacak.

Fuarla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığı belirten yetkililer, Uşak ve Uşaklıların bu fuardan kazançlı çıkacağını belirterek “Tarım ve hayvancılık fuarları üreticiler için yeni kapılar açan, ufuklarını geliştiren ve üretimde yeniliklerin ayaklarına getirilmesini sağlayan önemli köprülerdir. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi Uşak’a komşu olan Afyon, Aydın, Denizli ve Kütahya’dan yoğun katılım bekliyoruz. Uşak, tarım ve hayvancılıkta arzu ettiği sıçramayı gerçekleştirmeye başladı. Fuar, ikili ilişkileri güçlendirirken, ticareti de hareketlendirdi. Bilgiyi paylaşma olanaklarının artmasının ülke tarımının gelişmesine de katkısı büyük” ifadelerini kullandılar.

Çeşitli etkinliklerle de yer verilen fuarın 6 Eylül Perşembe günü açılarak 9 Eylül Pazar günü kapanacağı belirtildi. Fuar süresince Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü, Uşak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Uşak Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Uşak Ticaret Borsası, Uşak Ziraat Odası, Uşak HAYKOOP standlarında da çekilişlerin olacağı belirtildi.