Uşak girişinde durdurulan bir araç cephanelik gibi çıktı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin engellenmesi amacıyla yapılan çalışma ile çok sayıda ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Uşak'a giriş yapan şüpheli beyaz bir araç içerisinde bulunan şahısların ruhsatsız silah-tüfek taşıdığını tespit eden ekipler araçta yaptığı aramada 32 adet ruhsatsız tüfek (7'si uzun dipçikli), 15 adet şarjör, 7 adet bandrolsüz kaçak viski ele geçirdi.

Konu ile ilgili olarak araçta bulunan biri kadın 2 kişi gözaltına alınarak, haklarında yasal süreç başlatıldı.