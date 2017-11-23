Uşak Halısının Coğrafi İşaret Denetimi yapıldı

Denetime, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S.Selim Kandemir, oda görevlileri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü’n den Şube Müdür Vekili Mehmet Kurnaz, Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu’n dan Öğretim Üyesi Hasan Korkmaz, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi’n den Şube Müdürü Bayram Arık, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’n den Sanat Tarihçisi Müberra Türker, Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü’n den Mühendis Cahit Yayla ve Odamızın coğrafi işaretler danışmanı Huriye Özener ve konuyla ilgili diğer yetkililer katıldı.

Denetim kapsamında, coğrafi işaretlerin tescil belgesinde oluşturulan denetim komisyonu Uşak Halısı üreticileri olan Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Dokurevi, Nomad Halıcılık San. Ve Tic. A.Ş. ve Günay Tekstil Kimya Gıda San. Tic. Ltd.Şti.’nin yetkilileri ile bir araya geldi. Denetim komisyonu tarafından Coğrafi işaretlerin üreticileri yerinde ziyaret edildi ve üreticilere denetimin önemi anlatılarak şartnameye uygunlukları açısından da denetim gerçekleştirildi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı S. Selim Kandemir “Uşak Halısı” Coğrafi İşaret denetimini değerlendirerek, ” Yöresel değerler ancak tescille korunur. Uşak Halısı, 16.yy dan itibaren Dünyada ünü giderek artan Avrupalı ressamların tablolarına konu olmuş ve kadınlarımızın el emeği göz nuru ile dokunan, Topkapı Sarayı başta olmak üzere pek çok sarayın nadide köşesinde yer bulmuştur. Uşak Halımızı, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak 7 Ocak 2010 tarihi itibariyle ülkemizde koruma altına aldırdık. Bugünde coğrafi işaretin korunması ile ilgili olarak, piyasada faaliyetinin denetimin yapılması maddesi kapsamında üretici firma yetkililerimizle bir araya geldik. Üreticilere coğrafi işaretin önemi anlatılarak, tescil belgesine uygun üretim yapıp yapmadıkları hakkında denetim ve rehberlik yapıldı. Mahreç işaret olarak tescili yapılan coğrafi işaretimizin bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bizler için önemlidir. İlimizde koruma kapsamına alınacak coğrafi işaretlerimiz için araştırmalar devam etmektedir ve neticelenmesi ile birlikte yeni başvurularımız yapılacaktır" dedi.