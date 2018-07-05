Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Uşak
  •  » Uşak Jandarması “Barkod, Karekod Kimlik Sorgulama” Sistemini Kullanmaya Başladı
05 Temmuz 2018 14:58

Uşak jandarması “Barkod, Karekod Kimlik Sorgulama” sistemini kullanmaya başladı

Uşak Jandarma Komutanlığı teknolojik gelişmeleri takip ederek, kendini yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak jandarması “Barkod, Karekod Kimlik Sorgulama” sistemini kullanmaya başladı

05 Temmuz 2018 14:58


Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı kaynaklardan yapılan açıklamada; Jandarma Genel Komutanlığı terörle mücadele başta olmak üzere iç güvenlik görevlerindeki başarısını arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, modern silah ve teçhizatı ile İl Jandarma Komutanlıklarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.


Bu kapsamda en son olarak, yol kontrol ve aramalarında fazla beklemelerin ve vatandaşların mağdur olmasının önüne geçecek olan, her türlü arazi ve hava şartlarında çalışabilen “Barkod - Karekod Kimlik Sorgulama” sistemi kullanılmaya başlanıldığı duyurdu. Sistemle bir kimlik üç saniye içinde bir kişi, otobüsteki şahıslar ise seri sorgulamayla üç dakika içinde sorgulanabilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
31
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    31°C
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç