Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı kaynaklardan yapılan açıklamada; Jandarma Genel Komutanlığı terörle mücadele başta olmak üzere iç güvenlik görevlerindeki başarısını arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, modern silah ve teçhizatı ile İl Jandarma Komutanlıklarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda en son olarak, yol kontrol ve aramalarında fazla beklemelerin ve vatandaşların mağdur olmasının önüne geçecek olan, her türlü arazi ve hava şartlarında çalışabilen “Barkod - Karekod Kimlik Sorgulama” sistemi kullanılmaya başlanıldığı duyurdu. Sistemle bir kimlik üç saniye içinde bir kişi, otobüsteki şahıslar ise seri sorgulamayla üç dakika içinde sorgulanabilecek.