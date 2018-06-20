Uşak Jandarması Uyuşturucuya göz açtırmıyor

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir kişinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler dün akşam saatlerinde Banaz ilçesi Kuşdemir Köyünde bir şahsın ev ve eklentilerinde, Banaz Cumhuriyet Başsavcılığının izni ile arama yaptı. Eve ve eklentisinde yapılan aramada 560 kök kenevir bitkisi, 20 gram kubar esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız av tufeği, 1 adet ruhsatsız yarı otomatik şarjörlü yivsiz av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 9 mm. çapında tabanca ve 11 adet 9 mm. çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahsın sorgusunun devam ettiği bildirildi.