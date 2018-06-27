Uşak jandarmasından uyuşturucu operasyonu

Yapılan son operasyonda 750 gr esrar maddesi ile 420 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Uşak Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Uşak Sivaslı ilçesi Cinoğlu köyünden gelen bir ihbar sonucu harekete geçti. Sivaslı savcılığından alınan gerekli izinler neticesinde, önceden belirlenen ikametlere yapılan operasyonda 750 gr esrar maddesi ve 420 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili A.İ. ve F.U. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devem ediyor.