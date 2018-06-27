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27 Haziran 2018 12:39

Uşak jandarmasından uyuşturucu operasyonu

Uşak jandarması son dönemki başarılı uyuşturucu operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Uşak jandarmasından uyuşturucu operasyonu

27 Haziran 2018 12:39

Yapılan son operasyonda 750 gr esrar maddesi ile 420 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Uşak Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Uşak Sivaslı ilçesi Cinoğlu köyünden gelen bir ihbar sonucu harekete geçti. Sivaslı savcılığından alınan gerekli izinler neticesinde, önceden belirlenen ikametlere yapılan operasyonda 750 gr esrar maddesi ve 420 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili A.İ. ve F.U. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devem ediyor.




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