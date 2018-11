Uşak Kalfa Korusu Mesire Alanı hızla ilerliyor

Uşak'ın yeni sosyal yaşam alanı haline gelecek olan Kalfa Korusu mesire alanında çalışmalar sürüyor.

Uşak'a yeşil alan kazandırma çalışmalarına devam eden Uşak Belediyesi, Kalfa Korusu mevkiine yapımına başladığı, içersinde çeşitli sosyal donatıları barındıracak olan mesire alanında ciddi yol kat etti.

Şehir merkizene yakın mesafede, vatandaşların rahat ve güven içinde zaman geçirmeleri için inşaa edilen mesire alanında Belediye Başkanı Nurullah Cahan incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 120 bin metrekare alan üzerinde kurulu bölgeye yapılan 15 bin metrekarelik yapay gölet inşaatında sona gelindiğini vurgulayan Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Dayıoğlu, içerisinde kafeteryalar, restoranlar, çocuk oyun alanları bulunacak olan mesire alanının önümüzdeki bahar dönemine kadar peyzaj çalışmalarını tamamlayıp halkın hizmetine sunacaklarını söyledi.

Atıl bir bölgeyi Uşak'a en güzel şekilde kazandırmak için başlatılan çalışmaları taktir eden ve Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'a ve belediye ekiplerine teşekkür eden Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Murat Ali Uysal, Atatürk ve Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerinin artık bu parktan rahatlıkla faydalanabilecekleri için mutlu olduklarını belirtti.

Ekiplere kolay gelsin dileklerin iletmek ve çalışmaları incelemek için bölgeye giden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan; ‘' Şu an itibariyle Uşak Belediyesi olarak tüm şehrimizin her bölgesinde çalışıyoruz. Biraz önce alt yapı üst yapı, yol çalışmalarımız olduğu bölgeleri dolaştık, şimdi de Kalfa Korusu'ndayız. Buraya da sayın Başkan'ımızın ifade ettiği gibi, 120 bin metrekare yeşil alanı inşallah halkımızın hizmetine sunacağız. Burası yılların Kalfa Korusu, bakımsız ve atıldı. Ama şimdi burayı toparlıyoruz. Yaklaşık 15 bin metrekarelik bir havuz inşa ediyoruz. Buranın mebran kaplamaları devam ediyor. Yılbaşında inşallah havuz kısmını bitireceğiz, ondan sonra peyzajına girerek en kısa sürede hem Fevzi Çakmak hem Atatürk Mahallemizin hizmetine sunmak istiyoruz. Uşak'ımız gelişiyor, güzelleşiyor. Bunun yanında her bölgede yaşanabilir parklar inşa ediyoruz. Burası da özellikle spor tesislerine yakın olmasıyla tam bir yaşam merkezi olacak. Biliyorsunuz alt tarafta cirit sahamız var, yanında yüzme havuzu var, arkasına futbol sahamız yapılacak ve özellikle Kalfa Korusu parkımızla birlikte tam bir spor kompleksinin merkezi olacak. Onun için ben çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz de inşallah yılbaşı itibariyle havuz kısmını, peyzajların tamamlanmasıyla da park kısmını rahatlıkla kullanabilecekler. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun diyorum.'' Şeklinde konuştu.