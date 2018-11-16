Uşak kanatlı denizatı kısa film festivali'nin başvuru süresi tamamlandı

Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'nin 116 Ülkeden 3300 Başvuru Alarak Rekor Kıran Başvuru Süreci Tamamlandı.

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu'nun düzenlediği ve bu yıl 10-14 Aralıkta gerçekleşecek olan Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'nin rekorlar kıran başvuru süreci tamamlandı. 116 ülkeden toplam 3300 filmin başvurduğu festival, kent ve üniversite tarihinin uluslararası ölçeği en geniş etkinliği olurken aynı zamanda Türkiye kısa film festivalleri tarihinin en çok başvuru alan sinema olayı olarak da tarihe geçti.

Ülkemiz dışında en çok başvurunun 300'ü aşkın filmle İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiği festivalin ön seçici kurul üyeleri açıklandı. 15 Kasımda açıklanacak şekilde; ön elemeyi geçerek gösterime girecek ve finalist olarak Kanatlı Denizatı Ödülleri için yarışma hakkı kazanacak filmleri belirleyecek festival ön jürisinde, akademisyen/yönetmen Ahmet Bikiç, akademisyen Alper Erçetingöz, görüntü yönetmeni Berk Tuğcu, yönetmen Burak Kaplan, belgesel film yönetmeni/akademisyen Nagihan Çakar Bikiç, sinema yazarı/yönetmen Onur Keşaplı, akademisyen Rifat Becerikli ile ses ve müzik tasarımcısı/akademisyen Tayfun Bilgin yer alıyor.

Uşak Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Sezgin'in başkanlığında gerçekleşecek olan Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'nin, ana seçici kurulu ve sürpriz konukları içeren etkinlik takvimi ise önümüzdeki haftalarda açıklanacak.