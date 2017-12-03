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03 Aralık 2017 10:57

Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin finalistleri belli oldu.

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Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin finalistleri belli oldu.

03 Aralık 2017 10:57

Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin ön elemeyi geçen filmler ve finalistler belli oldu.


Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin Sidar Serdar Karakaş, Onur Tatar ve Onur Keşaplı’dan oluşan ön seçici kurulunun değerlendirmesi neticesinde ön elemeyi geçen filmler ve finalistler belli oldu. Bu sene festivale film başvuru sayısı geçen yıla göre yüzde yüz artarak 300’den aşkın film başvurusuyla yoğun ilgi gördü. Ulusal Öğrenci kategorisinde iki Belgesel ve Kurmaca dallarının her birinde 3 film finale giderek yarışacaklar.


Ulusal Kısalarında ise toplamda 10 film ön seçici kurulunun değerlendirmesi neticesinde finale gitti.


Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali ön elemeyi geçen filmlere telif ödeme kararı alarak Türkiye’de bir ilke imza atmıştır.


Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali 75 filmin gösteriminin yanı sıra atölye, MasterClass, retrospektif, söyleşileri kapsayan 12 etkinliğin yer alacak. festivalin iki yarışmasında toplam 12 ödül verilecek. Lisans öğrencilerine açık Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda En İyi Kurmaca, En İyi Belgesel, En İyi Canlandırma ve En İyi Deneysel ödülleri takdim edilirken, lisans öğrencileri haricinde herkese açık olan Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Ses ve En İyi Oyuncu dallarında finalistler Kanatlı Denizatı Ödülü için yarışacaklar. Uşak Kanatlı Denizaltı Kısa Film Festivalinde bu sene bir ilk olarak "İran’dan Türkçe Kısalar" adlı özel bölüm olarak İran’ın Azerbaycan bölgesinden 10 İranlı Türk yönetmenin çektiği Türkçe film gösterime sunularak seyirciyle buluşacak. Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından 12-13-14 Aralık tarihlerinde dördüncüsü düzenlenecek olan Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali Uşak Üniversitesi 1 Eylül Yerleşkesi’nin salonlarında sinemaseverlerle buluşacak.




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