Uşak Kent Park projesinde tarih, doğa ve kültür birleşiyor

Ortaya çıkan doğa örtüsü korunurken, tarihi yapılar da restore edilerek yine proje kapsamında hizmete açılacak. Alanda hem tarih hem de doğa, eski ve dayanıksız binalardan arındırılacak ve Kent Park alanında sosyal donatılarıyla yepyeni bir merkez ortaya çıkacak.

Son durumu incelemek adına eski ve yeni okulları ziyaret eden Başkan Cahan, "Kent Park Projesi’nde üç okulumuzu taşıyoruz. Yaklaşık 10 gün önce Uşak Lisesi’ni yeni ve modern binasına taşıdık. Okullar kapanmadan yaklaşık bir ay önce de Kız Meslek Lisemizi yeni binasına taşımıştık. Şu an eski ismiyle Endüstri Meslek Lisesi, şimdiki ismiyle Kanuni Sultan Süleyman Meslek Lisesi ve son ismiyle TOBB Endüstri Meslek Lisemizi yeni binasına taşıyoruz." dedi.

Başkan Cahan’a ziyaretleri sırasında Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal ve Okul Müdürü Seçkin Şentürk eşlik etti.

Yeni yapılacak bölgenin tamamıyla halkın hizmetine açılacağını aktaran Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Deprem kuşağında yer alıyoruz. Ve buradaki binalar da hep eski binalar. Fakat şimdi bu taşınma işlemleriyle birlikte okullarımızı hem modern ve sosyal donatılara sahip hem de dayanıklı yeni binalarına taşıyoruz. Eğitimimizin daha kaliteli olması için hassas bir biçimde hareket ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiği ve desteklediği projede değişimin yılsonuna kadar büyük ölçüde tamamlanması hedefleniyor.

İçerisinde oyun gruplarının, çocuklar için parkurların, yürüyüş yollarının, havuzların yer alacağı 110 bin metrekarelik alanda bir de yer altı otoparkı yer alacak.

Çalışmaların yıkılan adliye binasında başladığını aktaran Başkan Cahan, "Oradan bu tarafa doğru geleceğiz. Orada çevre çalışmamız örnek oldu. Binayı yıktık ve kaldırdık ancak ağaçlar zarar görmedi. Bunu tüm alanda uygulayacağız. Bununla birlikte alanımız içerisinde yer alan Endüstri Meslek Lisesi’nin kullandığı bir bina, Milli Eğitim Müdürlüğü Binası ve Kız Meslek Lisesi’nin bir binası var. Bu üçü restore edilecek. Tarihi nitelikteki binalarımızı da koruyacağız." diye konuştu.

Daha sonra eski binayı dolaşan ve taşınma işlemlerini inceleyen Başkan Nurullah Cahan, Endüstri Meslek Lisesi’nin eskiden kullandığı ve tarihi nitelikteki atölyeyi gezdi. Bu tip tarihi mekanlarda Uşak’ın kültürel değerlerini sunmayı planladıklarını aktararak işlerin bitiminden sonra insanların eşleriyle, çocuklarıyla, aileleriyle birlikte dolaşabilecekleri güzel bir meydanın ortaya çıkacağını söyledi.

Daha sonra yeni yapılan okulu ziyaret eden Başkan Nurullah Cahan, "Eski Endüstri Meslek Lisemiz artık 30-40 yıllık eskiyen bir bina. Buraya taşınması söz konusu olunca biz de Uşak Belediyesi olarak atölyeler kısmını hemen yaptık. Derslikleriyle, çevre alanıyla, atölyeleriyle her şeyiyle mükemmel bir hale geldi.

Kent Park Projesi kapsamında kurumların çeşitli bölgelere dağıtılması şehir içindeki araç trafiğini de rahatlatacak. Öte yandan kentin oksijen kaynağı ve dinlenmek için güzel bir alan ortaya çıkacak. Sosyal donatıları ile kent merkezinde yapılan dev proje aynı zamanda otopark sorununa da önemli bir çözüm getirecek.

Başkan Cahan, çalışmalar bittiğinde herkesin buraya gıpta ile bakacağını, Uşak’ın örnek olacağını kaydetti.