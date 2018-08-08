Uşak, Kurban Bayramı önü modern hayvan pazarına kavuşuyor

Başkan Cahan, 20 bin metrekarelik alana yapılan hayvan pazarının Kurban Bayramı öncesi kullanıma hazır olacağı müjdesini verdi.

Uşak’a birçok modern pazaryeri kazandıran ve eskiyen pazar yerlerini yenileyen Uşak Belediyesi bu kez Uşak’ın en büyük sorunlarından birisi haline gelen hayvan pazarı ihtiyacına yanıt verdi. Eski hayvan pazarının koşullarının yetersiz kalması ve hayvanlar için sağlıklı ortamın bulunmaması nedeniyle inşa edilen yeni pazar için geri sayım başladı. Göreve geldiği ilk günden bu güne şehirdeki esnaf ile bağını koparmayan Başkan Cahan pazar yerleri ile Uşak’ı Türkiye’nin örnek şehirlerinden birisi haline getirdiklerini kaydetti.

Yeni hayvan pazarını Uşaklılara kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, artık hem sağlıklı hem de göze hitap eden bir ortamda hayvan alışverişlerinin yapılacağını belirtti. Başkan Cahan, “Yaşadığımız şehrin önde gelen sorunlarından birinin çözümü olarak hayvan pazarını inşa ettik. Daha önce kentimizin değişik yerlerinde hayvan pazarı açarak bu sorunumuzu çözmeye çalışıyorduk. Ancak gerek o mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza gerekse bu pazarları kullanan tüccarlarımıza bu alanlarımız yetersiz geliyordu. Burada yeni pazarımız 20 bin metrekarelik alanımızın içinde üç bin metrekarelik kapalı kısımda bulunuyor. İçerisinde kafeteryamızdan mescidimize kadar bütün sosyal alanlarımız mevcut durumda. Kurban Bayramında hem küçükbaş hayvanlar hem de büyükbaş hayvanlarımız için modern bir kulanım alanı oldu. Söz verdiğimiz gibi bütün hizmetlerimizi hassasiyetle takip ederek hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Uşak’a yakışan modern bir pazaryeri olduğunu söyleyen Uşak Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Asım Küçükakın ise tüccarların artık daha rahat bir şekilde alışverişlerini yapabileceğini dile getirdi. Küçükakın, “Uşak’ımıza yakışır bir pazar yeri olmuş. Çiftçiler bizim başımızın tacıdır. Belediye Başkanımıza bizlere sahip çıktığı ve böyle modern pazaryerlerini bizlerin hizmetine sunduğu için şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Ziyarete Başkan Nurullah Cahan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Uludağ, Mustafa Dayıoğlu, İsmail Ünal ve Serdar Zengin katıldı.