Uşak Kurtuluş ve Demokrasi Şehitler Kupası Basketbol Turnuvası

Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Halil Baldemir xxx, Ersan Ergiler xxx, Mehmet Şahin xxx
Muratbey Uşak: Solomon xxx 16, Hamilton x 4, Mutlu Akpınar x 3, Dorsey xxx 15, Mutku Demir x, Tayfun Erülkü x 4, Murat Kozan x, Markota xx 11, Miles xxx 14, Miller x 6, Süleyman Yavaş x
Banvit: Şehmus Hazer x, Rıdvan Öncel x, Thomas xxx 17, Osmani xx 11, Kulig xx 7, Tolga Geçim x 3, Erkin Şenel x, Metehan Akyel x 3, Odum xxx 16, Taylor xx 12, Caloiaro xx 8
1. Periyot: 22-19 (Muratbey Uşak lehine)
Devre: 39-37 (Muratbey Uşak lehine)
3. Periyot: 60-53 (Muratbey Uşak lehine)
Beş faul alan: Osmani (Banvit)