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12 Eylül 2017 18:41

Uşak Kurtuluş ve Demokrasi Şehitler Kupası Basketbol Turnuvası

Uşak Kurtuluş ve Demokrasi Şehitler Kupası Basketbol Turnuvası’nı Muratbey Uşak’ı 77-73 yenen Banvit kazandı.

Uşak Kurtuluş ve Demokrasi Şehitler Kupası Basketbol Turnuvası

12 Eylül 2017 18:41



Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir


Hakemler: Halil Baldemir xxx, Ersan Ergiler xxx, Mehmet Şahin xxx


Muratbey Uşak: Solomon xxx 16, Hamilton x 4, Mutlu Akpınar x 3, Dorsey xxx 15, Mutku Demir x, Tayfun Erülkü x 4, Murat Kozan x, Markota xx 11, Miles xxx 14, Miller x 6, Süleyman Yavaş x


Banvit: Şehmus Hazer x, Rıdvan Öncel x, Thomas xxx 17, Osmani xx 11, Kulig xx 7, Tolga Geçim x 3, Erkin Şenel x, Metehan Akyel x 3, Odum xxx 16, Taylor xx 12, Caloiaro xx 8


1. Periyot: 22-19 (Muratbey Uşak lehine)


Devre: 39-37 (Muratbey Uşak lehine)


3. Periyot: 60-53 (Muratbey Uşak lehine)


Beş faul alan: Osmani (Banvit)




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