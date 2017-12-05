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05 Aralık 2017 09:51

Uşak merkezde 5 gün elektrik kesintisi olacak

Uşak merkezde yatırım ve tesis çalışması gereği merkezdeki bazı cadde ve sokaklarda 5 gün elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Uşak merkezde 5 gün elektrik kesintisi olacak

05 Aralık 2017 09:51


Osmangazi Elektrik Dağıtım firmasından yapılan açıklaya göre; Salı gününden Cumartesi gününe kadar, saat 09:00 - 12:00 ve 13:00 - 16:00 arasında Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi, Martı Sokaklar, Funda Sokaklar, Şehit İsmail Güler Sokak, Bosna Sokaklar, Sülün Sokaklar, Örnek Cami Sokak, Zafer Sokaklar, Örnek Sokaklar, Utku Sokaklar, Ayva Sokak, 1. Akpınar Sokak, 1. Özkan Sokak, 1. Öztürk Sokak, Özyurt Sokaklara enerji verilemeyecek.


Belirtilen gün ve saatte çalışmaların erken tamamlanması durumunda süre beklenmeksizin enerjinin tekrar verileceği duyurulurken, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği söylenildi.




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