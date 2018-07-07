Uşak merkezli FETÖ / PDY operasyonları

Edinilen bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Uşak polisi “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” üyelerinin yakalanması amacıyla Uşak merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya ve Manisa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda; Toplam 4’ü erkek 3’ü bayan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheliler Uşak Emniyet Müdürlüğüne getirilirken ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

Yine FETÖ/PDY operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uşak merkezli Ankara, İstanbul, Isparta, Gaziantep ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün kripto yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Yrd. Doç. Dr. Ali Galip B. ile internet haber sitesinin sahibi Kazım Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ifade alınması sürdüğü öğrenildi.