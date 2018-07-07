Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 17:50

Uşak merkezli FETÖ / PDY operasyonları

Uşak merkezli olarak 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında toplam gözaltına alınan 14 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Uşak merkezli FETÖ / PDY operasyonları

07 Temmuz 2018 17:50


Edinilen bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Uşak polisi “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” üyelerinin yakalanması amacıyla Uşak merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya ve Manisa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda; Toplam 4’ü erkek 3’ü bayan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheliler Uşak Emniyet Müdürlüğüne getirilirken ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.


Yine FETÖ/PDY operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uşak merkezli Ankara, İstanbul, Isparta, Gaziantep ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün kripto yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Yrd. Doç. Dr. Ali Galip B. ile internet haber sitesinin sahibi Kazım Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ifade alınması sürdüğü öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Pazar
    Açık
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç