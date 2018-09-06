Uşak polisi güvenlik uygulamalarını yoğunlaştırdı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü resmi ekipleri, motorize ve sivil birimler katılımları ile suç ve suçluyla mücadele kapsamında; 27 Ağustos-05 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda; toplam 7 bin 685 şahsın sorgulaması yapıldı. Bu şahıslardan 18’i gözaltına alınırken 8’i tutuklandı.

Uygulama esnasında yapılan aramalarda 2 adet 9 mm tabanca, 3 adet Kurusıkı tabanca, 55 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet 6136 SKM kapsamında değerlendirilen kesici delici alet, 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uygulamanın “Kabahatler Kanunu” kapsamında; 1 şahsa belgesiz tütün satışı yapmaktan, 1 işyerine kimlik bildirimi yapmamaktan, 2 şahsa kimliğini bildirmemekten idari işlem yapıldı ve toplam 4 şahsa 11 bin 717 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamaların Trafik güvenliğini ayağında ise; toplam 7 bin 18 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 637 araç sürücüsüne 191 bin 478 TL idari para cezası uygulandı. 117 araç ise trafikten men edildi.