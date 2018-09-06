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06 Eylül 2018 14:03

Uşak polisi güvenlik uygulamalarını yoğunlaştırdı

Uşak’ta kentin huzur ve güvenliği için son 10 gün içinde yapılan uygulamalarda birçok işyeri ve trafik unsurları denetlendi.

Uşak polisi güvenlik uygulamalarını yoğunlaştırdı

06 Eylül 2018 14:03


Uşak İl Emniyet Müdürlüğü resmi ekipleri, motorize ve sivil birimler katılımları ile suç ve suçluyla mücadele kapsamında; 27 Ağustos-05 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda; toplam 7 bin 685 şahsın sorgulaması yapıldı. Bu şahıslardan 18’i gözaltına alınırken 8’i tutuklandı.


Uygulama esnasında yapılan aramalarda 2 adet 9 mm tabanca, 3 adet Kurusıkı tabanca, 55 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet 6136 SKM kapsamında değerlendirilen kesici delici alet, 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Uygulamanın “Kabahatler Kanunu” kapsamında; 1 şahsa belgesiz tütün satışı yapmaktan, 1 işyerine kimlik bildirimi yapmamaktan, 2 şahsa kimliğini bildirmemekten idari işlem yapıldı ve toplam 4 şahsa 11 bin 717 TL idari para cezası uygulandı.


Uygulamaların Trafik güvenliğini ayağında ise; toplam 7 bin 18 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 637 araç sürücüsüne 191 bin 478 TL idari para cezası uygulandı. 117 araç ise trafikten men edildi.




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