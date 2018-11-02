Uşak polisi kaçak tütüncülere nefes aldırmıyor

Konuyla ilgili çalışma yapan polis Uşak il merkezinde 65 kg nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü yasadışı tütün ve mamullerinin satışının engellenmesi ve suçtan elde edilen gelirin terör, organize suç örgütlerine aktarılmasını ve kaçak sigaranın engellenmesi amacıyla Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl merkezindeki bir işyerine baskın yaptı.

Yapılan çalışmada 65 kg faturasız nargile tütünü ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.