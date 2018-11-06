Uşak polisi silah tüccarlarına operasyonlarını artırdı

Edinilen bilgiye göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri “Silah Ticareti” suçu kapsamında teknik takibe aldığı hedef bir şahsa yönelik farklı tarihlerde yapılan projeli çalışmalarda 4 adet tabanca, 34 adet tüfek ele geçirirken, hedef şahıs dahil toplam 6 şüpheli şahsa işlem gerçekleştirdi. Bununla beraber Uşak merkezli 5 ilde (İstanbul-Konya-Kütahya- Afyonkarahisar) 32 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyonel çalışmada ise; 6 adet tabanca, 300 adet tabanca fişeği, 14 adet 2521 sayılı kanun kapsamında değerlendirilen ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 10 firari şahsın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.