Uşak polisi suçlulara göz açtırmıyor

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, resmi ekipler, motorize unsurlar ve sivil birimlerin katılımları ile suç ve suçluyla mücadele çalışmalarında; 13 Ağustos - 26 Ağustos tarihleri arasında “Huzur 64 İlçeler, Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulamaları” ile Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri “Dar Bölge ve Şok Uygulamaları” gerçekleştirildi.

Uygulama esnasında toplam 12 bin 861 şahsın sorgulaması yapılırken, bu şahıslardan 50’si gözaltına alındı, 12’si tutuklandı.

Yine uygulama kapsamında yapılan üst aramalarında 464 adet Ecstasy uyuşturucu hap, 26.30 gram Esrar, 1.20 gram Skunk, 0.90 gram Bonzai maddesi, 1 kök Hint Keneviri, 3 adet Ruhsatsız av tüfeği, 20 adet fişek, 1 adet Kurusıkı tabanca, 3 adet 6136 SKM kapsamında değerlendirilen kesici delici alet elde geçirildi.

Uygulamada “Kabahatler Kanunu” kapsamında ise; 3 işyerine kapanma saatine riayet etmemekten, 2 işyerine kapalı mekânda sigara içirtmekten, 1 şahsa kapalı mekanda sigara içmekten, 1 işyerine saat 22:00’den sonra alkol satışı yapmaktan idari işlem yapıldı. 7 şahsa 46 bin 379 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamaların trafik güvenliği ayağında ise; toplam 14 bin 647 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam bin 852 araç sürücüsüne 512 bin 305 TL idari para cezası uygulanırken, 281 araç trafikten men edildi.