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Uşak polisi vatandaşa aşure ikram etti

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara Cuma namazı sonrası aşure dağıttı.


Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve emniyet personeli Türk Bayrağı ve Türkiye haritası motifiyle düzenlenen aşure kazanlarından vatandaşlara aşure ikramında bulundu.


Emniyet Müdürlüğü binası önünde vatandaşlara aşure dağıtımı yaptıklarını söyleyen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder; “ Muharrem ayı dolayısıyla bu hayrı bütün personelimizle beraber paylaşalım istedik. Vatandaşlarımız yoğun bir katılım gösterdiler. Bizlerde mutlu ve memnun olduk. Bütün personelimiz karınca kaderice aşure dağıtımı etkinliğimize destek oldular. Yüzlerce vatandaşımıza aşure dağıtımı etkinliğimizi birlik, beraberlik içerisinde gerçekleştirdik” dedi.

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