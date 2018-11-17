Uşak polisinden başarılı narkotik operasyonu

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde bulunduran, kullanan, ticaretini yapan, nakleden şahısların, sokak satıcılarının yakalanması ve diğer her türlü suç ve suçluyla mücadele kapsamında 5 ayrı adrese operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda 558 adet Gerica hap, 23 gram esrar maddesi, 2 adet Lyrica hap, 1.1 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak” suçlarından 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adli mercilere sevk edildi.