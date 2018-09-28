Uşak polisinden kaçakçılara geçit yok

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kaçak ürünler ile tütün ve mamullerinin satışının engellenmesi ve suçun faillerinin yakalanarak suçtan elde ettikleri gelirin terör, organize suç örgütlerine aktarılmasının engellenmesi amacıyla çalışmalar yaptı. Bu kapsamda Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde farklı iki adrese yapılan operasyonda 35 kilogram açıkta faturası ve belgesi ibraz edilemeyen sarmalık kıyılmış tütün, 500 paket içi tütün ile doldurulmuş makaron, 230 gram TAPDK bandrolü yırtılmış kıyılmış tütün, 105 adet faturası ve belgesi ibraz edilemeyen elektronik sigara likiti 8 paket nargile tütünü, 9 adet faturasız ve belgesiz cep telefonu bulunarak el konuldu.

Konuyla ilgili toplam 3 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem başlatıldı.