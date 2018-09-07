Uşak polisinden üniversite öğrencilerine güven veren çalışma

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Uşak Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına kayıt için gelen öğrencilere ve ailelerine yönelik bilgilendirme standı kurdu. Stantta uyuşturucu-uyarıcı maddelerin kullanımı, türleri, terör örgütlerinin faaliyetleri, marjinal grupların eleman temininin engellenmesi gibi konular ile suç ve suçlu ile mücadelede onlara her zaman devletin yanlarında olduğu hissinin verilmesi amacıyla; Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güvenlik, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü içerisinde bilgilendirmede bulunuldu.

Bu konuda hazırlanan tanıtıcı broşürler verilerek gerekli uyarılar yapılırken, öğrenci ve ailelerle sohbet ederek birebir bilgilendirmelerde yapıldı.