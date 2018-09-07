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07 Eylül 2018 12:17

Uşak polisinden üniversite öğrencilerine güven veren çalışma

Uşak polisi üniversiteye kayıt için gelen öğrencilere ve velilere suç ve suçlu ile mücadelede onlara her zaman devletin yanlarında olduğunu vurgulayan bir çalışma gerçekleştirdi.

Uşak polisinden üniversite öğrencilerine güven veren çalışma

07 Eylül 2018 12:17


Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Uşak Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına kayıt için gelen öğrencilere ve ailelerine yönelik bilgilendirme standı kurdu. Stantta uyuşturucu-uyarıcı maddelerin kullanımı, türleri, terör örgütlerinin faaliyetleri, marjinal grupların eleman temininin engellenmesi gibi konular ile suç ve suçlu ile mücadelede onlara her zaman devletin yanlarında olduğu hissinin verilmesi amacıyla; Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güvenlik, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü içerisinde bilgilendirmede bulunuldu.


Bu konuda hazırlanan tanıtıcı broşürler verilerek gerekli uyarılar yapılırken, öğrenci ve ailelerle sohbet ederek birebir bilgilendirmelerde yapıldı.




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