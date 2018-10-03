Uşak polisinden uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

Konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken 2'si tutuklandı, bir kişide adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uşak'ta gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. A.G. isimli şahsın İzmir'den Uşak il merkezine yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği, söz konusu uyuşturucuyu torbacılık yapan H.B. ve A.B. isimli şahıslara teslim ederek piyasaya sürecekleri bilgileri alındı.

Yapılan teknik takip sonucu polis belirlenen ikamete operasyon düzenledi. Şüpheliler A.G. (27) H.B. (21) ve A.B. (30) yakalanarak gözaltına alındı.

İkamette Narkotik Detektör Köpeği Tora ile yapılan aramada satışa sunulmak üzere hazırlanan 650 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiler. Hakim karşına çıkan 3 zanlıdan A.G. ve H.B. tutuklanırken, A.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüpheli şahıslardan A.G.'nin 2006 ve 2009 yıllarında Diyarbakır ilinde hakkında PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından işlem yapıldığı ve hüküm giydiği, ayrıca 2014 yılında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hakkında işlem tesis edildiği tespit edildiği öğrenildi.