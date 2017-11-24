Uşak polisinden yasa dışı bahis operasyonu

Yapılan denetimlerde toplam 17 bin 471 şahsın sorgusunu yapan Emniyet birimlerine bağlı ekipler bu şahıslardan 56’ sını gözaltına alırken 26 şahsı tutukladı.

Uygulama ve denetimlerle ilgili Uşak Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verdi; Genel güvenlik ve asayişin sağlanarak daha huzurlu ve mutlu bir Uşak için, tüm Resmi Ekipler, Motorize Unsurlar ve Sivil Birimlerin katılımları ile Suça karşı; 7 Kasım-21 Kasım 2017 tarihleri arasında il genelinde yapılan Av Bayilerine Yönelik Uygulama, Yasadışı Bahis Uygulaması, Geçici Konaklama Yerlerine Yönelik Uygulama, Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen Dar Bölge ve Şok Uygulamaları, müdahale edilen olaylar ile Şeker Fabrikası karşısında yapılan yol uygulamaları sonucunda; Toplam 17 bin 471şahsın sorgulaması yapılmış, bu şahıslardan 56’sı gözaltına alınmış, 26’sı tutuklanmıştır.

Bin 128 adet uyuşturucu nitelikli hap, 74,5 gram esrar maddesi, 1 gram bonzai, 5 adet ruhsatsız tabanca ile 31adet fişek, 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve 35 adet fişek,6 adet kurusıkı gaz tabancası ile 52 adet fişek,1 adet sigaramatik 4 paket sigara 13 TL bozuk para, 2 adet 6 bin 136 SKM kapsamında değerlendirilen kesici delici alet ele geçirilmiştir.

Ayrıca; 3 işyerine kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapılmıştır. Kabahatler Kanunu kapsamında; 9 işyerine “kapalı mekanda sigara içirtmekten” 1 işyerine saat “22:00’dan sonra alkol satışı yapmaktan”, 1 işyerine “kons yaptırmaktan”, 3 işyerine “ruhsatsız faaliyette bulunmaktan”, 2 işyerine “kimlik bildirim sistemine anlık veri girişi yapmadığından”, 3 işyerine bağlı bulunduğu Polis Merkezi Amirliğine “kimlik bildiriminde bulunmadığından”, 1 işyerine “yaşı küçük şahsa bahis (iddia) oynatmaktan”, 7 şahsa “kumar oynamaktan”, 5 şahsa “kapalı mekanda sigara içmekten”, 13 şahsa “gürültü (araç içerisinde yüksek sesle müzik yayını) yapmaktan”, 3 şahsa “sarhoşluktan” idari işlem yapılmıştır.

Trafik güvenliğini sağlamak için; Toplam 2 bin 258 araç kontrol edilmiş, kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 124 araç sürücüsüne 34 bin 252 TL idari para cezası uygulanmış, 16 araç trafikten men edilmiştir dendi.