Uşak polisinin başarılı operasyonları devam ediyor

Uşak polisi yaptığı son operasyonlarda, “Kasten Yaralama” olayına karışan 9 kişiyi gözaltına alırken, ayrı bir operasyonda da 180 kilo sarmalık kıyılmış tütün ele geçirdi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, il merkezinde bulunan bir işyerinde gerçekleşen “Kasten Yaralama” olaylarında şüpheli olan 9 şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler gerekli yasal işlemleri yapılmak üzere adli mercilere sevk edildi.
Yine Uşak polisinin projeli çalışma kapsamında 3 şahıs üzerinde yapılan aramada, 9 gram esrar maddesi ele geçirildi.
İl merkezinde yapılan uygulama sırasında da kontrol edilen bir araçtan toplam 180 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirilmiş, Olayla ilgili 1 şahsa 2 bin 554 TL idari para cezası uygulandı.