Uşak polisinin başarılı operasyonları devam ediyor

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, il merkezinde bulunan bir işyerinde gerçekleşen “Kasten Yaralama” olaylarında şüpheli olan 9 şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler gerekli yasal işlemleri yapılmak üzere adli mercilere sevk edildi.

Yine Uşak polisinin projeli çalışma kapsamında 3 şahıs üzerinde yapılan aramada, 9 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İl merkezinde yapılan uygulama sırasında da kontrol edilen bir araçtan toplam 180 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirilmiş, Olayla ilgili 1 şahsa 2 bin 554 TL idari para cezası uygulandı.