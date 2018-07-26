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26 Temmuz 2018 10:31

Uşak polisinin uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

Uşak narkotik polisi, 8 ayrı yaptığı operasyonda toplam 11 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Uşak polisinin uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

26 Temmuz 2018 10:31


Uşak Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan, ticaretini yapan, nakleden şahısların ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla yapılan 8 ayrı çalışmada; 2’si yabancı uyruklu 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi.


Şüphelilerin yakalanması esnasında yapılan üst aramalarında 12.30 gram metamfetamin, 8.5 gram esrar, 2.60 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 11 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.




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