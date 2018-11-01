Uşak sokaklarına özel çöp konteynerleri

Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan yeni çöp konteynerleri kentin farklı bölgelerine yerleştirildi. 100 adet daha yerleştirilen çöp konteynerleri modern görünümüyle doğaya uyum sağlarken, stardart ölçülerdeki 6 çöp konteynerin aldığı çöpü tek konteynerde topluyor. Kullanımı oldukça kolay olan yeni çöp konteynerleri kötü kokuyu engelliyor, trafiği tehlikeye atmıyor ve geceleri Çaça adı verilen özel araçlarla toplanıyor.

Son olarak Mehmet Topaç Bulvarı, Kentsel Dönüşüm TOKİ bölgelere yerleştirilen yeni çöp konteynerleri, kısa süre önce Uşak Belediyesi ekiplerince yerleştirildi. Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kolay kullanımı ve modern görünüşüyle hizmete sunulan konteynerler, halkın taleplerine cevap verirken, daha temiz ve sağlıklı Uşak imajına da katkı sağlıyor.

Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal yapılan çalışmalarla ilgili; ‘' Mahallerimizde ve sokaklarımızda vatandaşlarımızı rahatsız eden kötü kokuları engellemek, miktopların yayılmasını önlemek ve daha nizami bir görüntüyü şehrimize kazandırmak için başlattığımız konteyner yenileme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu güne kadar farklı mahallelerimize 400 konteyner yerleştirdik. Vatandaşımız da bu çalışmadan son derece memnun. Çünkü bu konteynerlar diğerlerine göre daha işlevsel. Kötü kokuları engelliyor, trafiği riske atmıyor, görüntü olarak da modern şehir yaşantısına uyum sağlıyor. Temiz bir Uşak için tüm ekiplerimiz sokak sokak çalışmalarını sürdürüyor, sürdürmeye devam edecek'' şeklinde konuşarak bu çalışmanın tüm şehre yayılacağı müjdesini verdi.