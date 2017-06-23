Uşak Sportif, Muratbey ile yoluna devam edecek

Uşak basketbolunu yaklaşık 4 yıldır yalnız bırakmayan Muratbey Peynirleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Recai Erol, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Cahan, basketbol takımına 4 yıldır isim sponsorluğunu sürdüren Muratbey Peynirleri adına ziyareti gerçekleştiren, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Recai Erol’a teşekkürlerini iletti.

Türkiye’nin en büyük peynir markalarından olan Muratbey Peynirleri’nin Uşak’ta üretim yapmasının ve oluşturduğu istihdam ile marka imajının önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Recai beyi tebrik ediyoruz. Türkiye’nin en tanınır şirketlerinden, markalarından birisi haline geldiler. Elbette bu süreçte şehrimizin öncelikli değerlerinden olan Uşak Sportif’e de ciddi bir destek sağladılar. Bu anlamda ortaya koydukları başarı ve şehrin değerlerine yönelik taşıdıkları hassasiyet nedeniyle Uşak adına teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Daha sonra Recai Erol yazılı formayı kendisine hediye eden Başkan Cahan, birlikteliğin sürekli olması gerektiğini vurguladı.

Başkan Cahan, önümüzdeki sezon için de Muratbey Uşak olarak lige devam edeceklerini dile getirerek sözleşme şartlarının önümüzdeki günlerde karara bağlanacağını, bunun kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.